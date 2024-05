La Soluzione ♚ Il tipo che è una sagoma La soluzione di 3 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : BEL . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. BEL

Significato della soluzione per: Il tipo che e una sagoma Italiano: Sostantivo: bel ( approfondimento) . (fisica) logaritmo in base dieci del rapporto tra l'intensità di un suono e un'intensità di riferimento. Francese: Aggettivo: bel m . bello. Sinonimi: beau. Proverbi e modi di dire: bel et bien, davvero, veramente.. Ungherese: Prefisso: bel . dentro; interno. Sillabazione: bel. Pronuncia: IPA: /'bl/ . Etimologia / Derivazione: abbreviazione di belso.

Altre Definizioni con bel; tipo; sagoma;