La Soluzione ♚ Un rimborso per le spese quotidiane La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : DIARIA . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. DIARIA

Significato della soluzione per: Un rimborso per le spese quotidiane La Diaria è un quotidiano uruguaiano, con sede a Montevideo. Fondato il 20 marzo 2006, è una delle più recenti testate giornalistiche del Paese. La Diaria è edito solo dal lunedì al venerdì. Attuale direttore è Marcelo Pereira. Ideologicamente è schierato a sinistra, ma non è ufficialmente legato ad alcun partito politico. Italiano: Sostantivo: diaria f sing (pl.: diarie) . parte della retribuzione che spetta giornalmente come rimborso spese a chi, per motivi di lavoro, lavora fuori sede. Sillabazione: di | à | ria. Pronuncia: IPA: /di'arja/ . Etimologia / Derivazione: dal latino diaria (che deriva da dies cioè "giorno") significa quindi "razione quotidiana degli schiavi, dei soldati, ecc." . Sinonimi: indennità, rimborso.

