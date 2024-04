La Soluzione ♚ Non fa spese pazze La definizione e la soluzione di 12 lettere: Non fa spese pazze. PARSIMONIOSO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Non fa spese pazze: Dodi Battaglia, all'anagrafe Donato Battaglia (Bologna, 1º giugno 1951), è un chitarrista, cantautore e compositore italiano. Chitarrista e voce dei Pooh dal 1968, è autore di oltre 140 brani pubblicati, dei quali più di 70 sono stati composti per il gruppo e vanta numerosi e prestigiosi riconoscimenti, tra cui il titolo di "miglior chitarrista europeo" conferito dal giornale tedesco "Die Zeitung" nel 1981 e da parte della rivista "Der Spiegel" nel 1986. Aggettivo Significato e Curiosità su: Dodi Battaglia, all'anagrafe Donato Battaglia (Bologna, 1º giugno 1951), è un chitarrista, cantautore e compositore italiano. Chitarrista e voce dei Pooh dal 1968, è autore di oltre 140 brani pubblicati, dei quali più di 70 sono stati composti per il gruppo e vanta numerosi e prestigiosi riconoscimenti, tra cui il titolo di "miglior chitarrista europeo" conferito dal giornale tedesco "Die Zeitung" nel 1981 e da parte della rivista "Der Spiegel" nel 1986. parsimonioso m sing di persona, moderato nello spendere, economo; di cosa, che è fatto con parsimonia o che la dimostra Sillabazione par | si | mo | nió | so Pronuncia IPA: /parsimo'njozo/ Etimologia / Derivazione deriva da parsimonia Sinonimi contenuto, economo, frugale, misurato

(di individuo) avaro, moderato, oculato, previdente, controllato, regolato, equilibrato, parco, risparmiatore,morigerato, sobrio,temperato

avaro, moderato, oculato, previdente, controllato, regolato, equilibrato, parco, risparmiatore,morigerato, sobrio,temperato tirchio, spilorcio, taccagno

(senso figurato) moderato, misero, scarso, limitato, povero, scarno Contrari (di individuo) prodigo, scialacquatore, spendaccione, sregolato, esagerato, eccessivo

prodigo, scialacquatore, spendaccione, sregolato, esagerato, eccessivo sprecone, sperperatore, dissipatore

(senso figurato) abbondante, ampio, ricco, sufficiente Parole derivate parsiosamente Altre Definizioni con parsimonioso; spese; pazze; S effettuano riducendo le spese; Non fa certo spese pazze; L elenco delle spese mensili sostenute da un giornale; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Non fa spese pazze

PARSIMONIOSO

P

A

R

S

I

M

O

N

I

O

S

O

Lae verificata di 12 lettere per risolvere 'Non fa spese pazze' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.