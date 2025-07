Indennità giornaliera nei cruciverba: la soluzione è Diaria

DIARIA

Curiosità e Significato di Diaria

Perché la soluzione è Diaria? L'indennità giornaliera, chiamata anche diaria, è un compenso che si riceve quotidianamente, spesso in caso di assenza dal lavoro per malattia, infortunio o altri motivi coperti da assicurazione o previdenza. Serve a sostenere le spese durante il periodo di impedimento, garantendo un sostegno economico continuativo. È un aiuto importante per chi si trova temporaneamente in difficoltà.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Indennità giornaliera per trasferte o missioniIndennità per lavoro fuori sedeLa valigetta giornalieraIndennità che riceve una lavoratrice incintaIndennità giornaliere

Come si scrive la soluzione Diaria

D Domodossola

I Imola

A Ancona

R Roma

I Imola

A Ancona

