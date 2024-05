La Soluzione ♚ Rende difficile la circolazione La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : TRAFFICO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. TRAFFICO

Significato della soluzione per: Rende difficile la circolazione Il traffico è il movimento di veicoli su una rete di trasporto (stradale, ferroviaria, marittima, aerea). È regolato da norme specifiche per la sua corretta e sicura organizzazione. Lo studio del traffico rientra nell'ingegneria del traffico. Italiano: Sostantivo: traffico ( approfondimento) m sing (pl.: traffici) . (diritto) (economia) (commercio) (finanza) commercio di beni specie se illeciti traffico di armi, traffico di droga.. movimento di mezzi veicolari in un determinato tratto stradale In mezzo al traffico, apostrofò in modo poco lungimirante: "Io ho un lavoro e devo fare presto!". ad ora di pranzo e verso sera il traffico stradale è più intenso.

