Un disturbo che rende difficile leggere e scrivere nei cruciverba: la soluzione è Dislessia
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un disturbo che rende difficile leggere e scrivere' è 'Dislessia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
DISLESSIA
Curiosità e Significato di Dislessia
Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Dislessia, perfetta per completare i tuoi cruciverba.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Disturbo che rende difficile lettura e scritturaNon sa né leggere né scrivereRende difficile l ascoltoRende difficile la faccendaDonna che insegna agli alunni a leggere e scrivere
Come si scrive la soluzione Dislessia
Se "Un disturbo che rende difficile leggere e scrivere" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.Le 9 lettere della soluzione Dislessia:
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
C O I A A A R S P D I
Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.