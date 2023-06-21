Un disturbo che rende difficile leggere e scrivere nei cruciverba: la soluzione è Dislessia

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un disturbo che rende difficile leggere e scrivere' è 'Dislessia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DISLESSIA

Curiosità e Significato di Dislessia

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Dislessia, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Disturbo che rende difficile lettura e scritturaNon sa né leggere né scrivereRende difficile l ascoltoRende difficile la faccendaDonna che insegna agli alunni a leggere e scrivere

Come si scrive la soluzione Dislessia

Se "Un disturbo che rende difficile leggere e scrivere" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

D Domodossola

I Imola

S Savona

L Livorno

E Empoli

S Savona

S Savona

I Imola

A Ancona

