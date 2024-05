La Soluzione ♚ La reazione a certi cibi La soluzione di 22 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : INTOLLERANZA ALIMENTARE . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. INTOLLERANZAALIMENTARE

Significato della soluzione per: La reazione a certi cibi Per intolleranza alimentare si intende una reazione avversa ad un alimento . È un fenomeno distinto dalle allergie alimentari, che consistono in una reazione immunitaria dell'organismo a uno specifico componente (di solito una proteina) contenuto in un alimento. Le intolleranze alimentari sono oggetto di ampie controversie in medicina, sia per ciò che concerne i meccanismi sottesi sia per quanto riguarda la sintomatologia e la diagnosi .

Altre Definizioni con intolleranza alimentare; reazione; certi; cibi;