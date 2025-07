Così è anche detto il traffico di schiavi nei cruciverba: la soluzione è Tratta

TRATTA

Curiosità e Significato di Tratta

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Tratta, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Tratta? La parola tratta indica il traffico illecito di esseri umani, spesso sfruttati come schiavi o per altri scopi illegali. Si riferisce a operazioni criminali che coinvolgono il trasporto e lo sfruttamento di persone contro la loro volontà, come nel caso della tratta di schiavi. È un termine forte che denuncia attività criminali e ingiuste, ancora purtroppo diffuse nel mondo.

Come si scrive la soluzione Tratta

