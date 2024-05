La Soluzione ♚ Il più diffuso e fastidioso insetto che punge La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : ZANZARA . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. ZANZARA

Significato della soluzione per: Il piu diffuso e fastidioso insetto che punge La Zanzara è un programma radiofonico trasmesso da Radio 24 e condotto da Giuseppe Cruciani con la collaborazione di David Parenzo. La trasmissione va in onda in diretta dagli studi di Radio 24 in viale Sarca 223 a Milano, dal lunedì al venerdì dalle 18.30 alle 20.45 e in replica dopo le 24. Nel corso del programma vengono trasmessi gli inserti di rete che aggiornano sul traffico e quelli riguardo alle contrattazioni in borsa, nonché un'edizione del giornale radio alle 19. Italiano: Sostantivo: zanzara ( approfondimento) f sing (pl.: zanzare) . (zoologia), (entomologia) piccolo insetto dittero della famiglia dei Culicidi, dal corpo sottile con grandi occhi, arti lunghi e filiformi, due ali coperte di squamette lungo le nervature ed apparato boccale succhiatore-pungitore sporgente all’innanzi come una lunga tromba diritta, diffuso soprattutto nelle zone calde e vicino all’acque stagnanti; la cui femmina, con antenne esili, succhia il sangue dell’uomo e degli animali; il maschio, con antenne larghe e piumose, si nutre di sostanze zuccherine nei fiori.

