La soluzione di 7 lettere per la definizione: Lo è l alcol più diffuso. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ETILICO

Curiosità su Lo e l alcol piu diffuso: alcol etilico, chiamato anche alcol alimentare e, per antonomasia, semplicemente alcol (essendo alla base di tutte le bevande alcoliche) è un alcol a... L'etanolo o alcol etilico, chiamato anche alcol alimentare e, per antonomasia, semplicemente alcol (essendo alla base di tutte le bevande alcoliche) è un alcol a catena alchilica lineare, la cui formula di struttura condensata è CH3CH2OH. In chimica, si può trovare anche abbreviato con la sigla EtOH o C2H6O. È una molecola che presenta una storia millenaria di utilizzo. La sua sintesi, tramite fermentazione alcolica, la rende una sostanza psicoattiva per l'uomo nonché un tipico antibatterico se presente in soluzione in percentuale superiore al 60%. A temperatura ambiente si presenta come un liquido incolore, dall'odore caratteristico ...

