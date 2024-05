La Soluzione ♚ Il pittore delle danzatrici in tutù La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : DEGAS . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. DEGAS

Significato della soluzione per: Il pittore delle danzatrici in tutu Hilaire-Germain Edgar Degas ([i'l 'm~ d'ga d'ga]; Parigi, 19 luglio 1834 – Parigi, 27 settembre 1917) è stato un pittore e scultore francese considerato appartenente agli impressionisti. È celebre per i suoi dipinti a pastello e ad olio. Sebbene Degas sia considerato uno dei fondatori dell'impressionismo, egli rifiutò il termine, preferendo essere definito un realista. Degas era un superbo disegnatore e particolarmente magistrale nel rappresentare il movimento, come si può vedere nelle sue interpretazioni di ballerine e di nudi femminili al bagno. Italiano: Voce verbale: degaso . prima persona singolare dell'indicativo presente di degasare. Sillabazione: de | gà | so. Etimologia / Derivazione: vedi degasare .

Altre Definizioni con degas; pittore; danzatrici; tutù;