Ritrasse le danzatrici in tutù - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ritrasse le danzatrici in tutù. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : DEGAS

Significato/Curiosita : Ritrasse le danzatrici in tutu

Hilaire-germain edgar degas ([i'l 'm~ d'ga d'ga]; parigi, 19 luglio 1834 – parigi, 27 settembre 1917) è stato un pittore e scultore francese... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Ritrasse le danzatrici in tutù : ritrasse; danzatrici; tutù; David lo ritrasse assassinato; ritrasse il sorriso di Monna Lisa; ritrasse papa Innocenzo X; Canova la ritrasse più volte; Degas ne ritrasse molte; Le danzatrici del maragià; Con esse si accompagnano le danzatrici spagnole; Scarpette basse da danzatrici ; Figure di danzatrici ; Il vaporoso gonnellino delle danzatrici ; Si esibisce in tutù ; Indossa il tutù ; Bordi di tutu; Si esibiscono in tutù ;

Cerca altre Definizioni