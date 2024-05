La Soluzione ♚ Si pela per friggerla La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : PATATA . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. PATATA

Significato della soluzione per: Si pela per friggerla La patata (Solanum tuberosum L., 1753) è una pianta erbacea appartenente alla famiglia delle Solanacee, originaria del Perù, della Bolivia, del Messico e del Cile e portata in Europa dagli spagnoli nel XVI secolo intorno al 1570. Non si conoscono varietà spontanee né si sa da quale specie originaria di Solanum si sia originata la patata diffusa dal Centro e Sud America. Coltivata in tutto il mondo dalle zone temperate a quelle subtropicali, in condizioni climatiche molto differenti, riveste particolare importanza nei climi temperati. Italiano: Sostantivo: patata ( approfondimento) f sing (pl.: patate) . (botanica) pianta appartenente alle Solanacee proveniente dall'America. (gastronomia) tubero della pianta di patata, spesso usato in cucina una patata è costituita per lo più da carboidrati ma contiene anche alcuni grassi e proteine.. (senso figurato) persona poco agile. (popolare) vulva. (raro) protuberanza alla base dell'alluce.

Altre Definizioni con patata; pela; friggerla;