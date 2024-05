La Soluzione ♚ Organi interni racchiusi nella cavità addominale La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : VISCERE . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. VISCERE

Significato della soluzione per: Organi interni racchiusi nella cavita addominale In anatomia, il termine viscere indica genericamente gli organi interni. L'aggettivo viscerale, sinonimo di splancnico (dal greco splànchnon ossia appunto 'organo interno') è quindi utilizzato per riferirsi agli organi interni presenti nella cavità addominale. Il termine veniva utilizzato nei Nomina Anatomica, mentre non è presente nella Terminologia Anatomica. Include gran parte degli organi considerati come organi interni, ma non tutti (ad esempio il cuore è escluso). Italiano: Sostantivo: viscere m sing (pl.: visceri) . (biologia) (anatomia) (fisiologia) (medicina) organo interno. (senso figurato) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. Sillabazione: vì | sce | re. Pronuncia: IPA: /'viere/ . Etimologia / Derivazione: dal latino viscus, visceris . Sinonimi: budella, frattaglie, interiora, intestini, entragno. (senso figurato) abisso, interno, intimo, profondità.

