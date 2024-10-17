Membrana della cavità addominale

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Membrana della cavità addominale' è 'Peritoneo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PERITONEO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Membrana della cavità addominale" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Membrana della cavità addominale". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Peritoneo? Il peritoneo è una sottile membrana che riveste la cavità addominale e gli organi al suo interno, formando una sorta di rivestimento protettivo. Questa struttura permette lo scorrimento degli organi tra loro e svolge un ruolo importante nel mantenimento della posizione e della stabilità degli stessi. Inoltre, il peritoneo contiene vasi sanguigni, nervi e linfonodi, contribuendo alla nutrizione e alla difesa dell'apparato digestivo.

Per risolvere la definizione "Membrana della cavità addominale", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Membrana della cavità addominale" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Peritoneo:

P Padova E Empoli R Roma I Imola T Torino O Otranto N Napoli E Empoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Membrana della cavità addominale" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

