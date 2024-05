La Soluzione ♚ Il numero della città La soluzione di 3 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : CAP . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. CAP

Significato della soluzione per: Il numero della citta Catalano: Sostantivo: cap m (pl.: caps) . testa. (araldica) capo. , Lexic eraudic occitan. Inglese: Sostantivo: cap . (abbigliamento) berretto. maiuscola. casco. (araldica) elmo: si trova nell'espressione cap of steel. (araldica) cappello, copricapo: Lord Mayor's cap: cappello di foggia particolare (un tronco di cono leggermente svasato verso l'alto) del sindaco di Londra. Cap of dignity o Cap of maintenance: copricapo di velluto rosso con risvolto di ermellino, anticamente peculiare dei duchi (e per questo detto duciper), oggi usato spesso come cimiero in luogo della ghirlanda (wreath).

