La Soluzione ♚ Non potersi sopportare La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : ODIARSI .

Significato della soluzione per: Non potersi sopportare Il Foglio Quotidiano, meglio conosciuto come Il Foglio, è un quotidiano italiano a diffusione nazionale fondato il 30 gennaio 1996 da Giuliano Ferrara, che ne è stato direttore responsabile per diciannove anni, ad eccezione di un breve periodo tra il 1996 e il 1997. Dal 28 gennaio 2015 è diretto da Claudio Cerasa. Italiano: Verbo: Intransitivo pronominale: odiarsi (vai alla coniugazione) . definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. Sillabazione: o | diàr | si. Pronuncia: IPA: /o'djarsi/ . Etimologia / Derivazione: vedi odiare . . Sinonimi: detestarsi, non potersi soffrire, non sopportarsi. Contrari: amarsi, adorarsi, innamorarsi.

