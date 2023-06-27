Sopportare soffrire nei cruciverba: la soluzione è Subire

Sara Verdi | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Sopportare soffrire' è 'Subire'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SUBIRE

Curiosità e Significato di Subire

La parola Subire è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Subire.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Soffrire o sopportareSopportare gli esamiPenare soffrireSoffrire notevolmenteSoffrire penare

Soluzione Sopportare soffrire - Subire

Come si scrive la soluzione Subire

Hai trovato la definizione "Sopportare soffrire" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

Le 6 lettere della soluzione Subire:
S Savona
U Udine
B Bologna
I Imola
R Roma
E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

D R R E O A

