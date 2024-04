La Soluzione ♚ Tale da non potersi dire La definizione e la soluzione di 12 lettere: Tale da non potersi dire. INENARRABILE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Tale da non potersi dire: Nostra Signora del Rosario di Fátima (in portoghese: Nossa Senhora do Rosário de Fátima) o, più semplicemente, Madonna di Fátima, è uno degli appellativi con cui la Chiesa cattolica venera la Vergine Maria, madre di Gesù, in seguito alle presunte apparizioni che sarebbero avvenute nel 1917 a tre pastorelli in Portogallo. Al titolo mariano di Nostra Signora di Fatima, sono consacrate numerose cattedrali nel mondo, e quattro Congregazioni di suore di diritto pontificio. Fra le apparizioni mariane più recenti riconosciute ufficialmente dalla Chiesa cattolica, quelle relative a Nostra Signora di Fátima sono tra le più famose. Le pastorelle ... Aggettivo Significato e Curiosità su: Nostra Signora del Rosario di Fátima (in portoghese: Nossa Senhora do Rosário de Fátima) o, più semplicemente, Madonna di Fátima, è uno degli appellativi con cui la Chiesa cattolica venera la Vergine Maria, madre di Gesù, in seguito alle presunte apparizioni che sarebbero avvenute nel 1917 a tre pastorelli in Portogallo. Al titolo mariano di Nostra Signora di Fatima, sono consacrate numerose cattedrali nel mondo, e quattro Congregazioni di suore di diritto pontificio. Fra le apparizioni mariane più recenti riconosciute ufficialmente dalla Chiesa cattolica, quelle relative a Nostra Signora di Fátima sono tra le più famose. Le pastorelle ... inenarrabile m e f sing (pl.: inenarrabili) che non si può narrare, raccontare con parole adatte Sillabazione i | ne | nar | rà | bi | le Pronuncia IPA: /inenar'rabile/ Etimologia / Derivazione derivato dal latino inenarrabilis, composto dal prefisso negativo in- e da enarrabilis, "che può essere narrato, descritto", derivato a sua volta da enarrare, "narrare accuratamente" Sinonimi indescrivibile, indicibile, inesprimibile, irriferibile, inconcepibile, ineffabile

meraviglioso, straordinario, fantastico, splendido, favoloso, portentoso

orrendo, terribile, tremendo, pauroso, spaventoso, raccapricciante Contrari esprimibile, concepibile, narrabile

INENARRABILE

