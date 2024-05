La Soluzione ♚ Misura di superficie La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : ETTARO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. ETTARO

Significato della soluzione per: Misura di superficie L'ettaro (simbolo ha) è una unità di misura dell'area il cui largo utilizzo è riconosciuto dal Sistema internazionale di unità di misura pur non facendone parte. È pari a 10000 m², cioè all'area di un quadrato con lato lungo 100 metri (1 hm²). Viene ufficialmente utilizzato dall'Agenzia delle entrate italiana per misurare la superficie dei terreni a fini catastali o fiscali. L'ettaro è un multiplo dell'ara e della centiara. Italiano: Sostantivo: ettaro ( approfondimento) m sing (pl.: ettari) . (agricoltura) (geometria) (fisica) superficie coltivabile pari all'area di un quadrato di lato di cento metri. Sillabazione: èt | ta | ro. Pronuncia: IPA: /'ttaro/ . Etimologia / Derivazione: dal francese hectare, formato da hecto- ( cioè "etto-" dal greco at ossia "cento")- e are che deriva dal latino area .

