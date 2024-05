La Soluzione ♚ Vi mette il piede il fantino La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : STAFFA . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. STAFFA

Significato della soluzione per: Vi mette il piede il fantino Italiano: Sostantivo: staffa ( approfondimento) f sing (pl.: staffe) . (cavalcare) ognuno dei due ferri arcuati a base appiattita, sospesi ai fianchi della sella, utilizzati come appoggio per montare a cavallo. (biologia) (anatomia) (fisiologia) (medicina) piccolo osso pari e simmetrico contenuto all'interno dell'orecchio medio, col compito di trasmettere le vibrazioni prodotte dalle onde sonore e trasportate dalla catena degli ossicini dell'udito all'orecchio interno.

