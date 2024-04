La definizione e la soluzione di 6 lettere: Il bicchiere che chiude la serata della. STAFFA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Il bicchiere della staffa è l'ultimo bicchiere che si beve prima di congedarsi dagli amici, in genere per recarsi a casa propria per riposare; ad esempio un bicchierino di bevanda alcolica o il latte prima di andare a dormire. Si ritiene che l'espressione sia nata nell'Ottocento, quando i signori che si recavano nelle locande bevevano l'ultimo bicchiere quando già avevano un piede nella staffa, pronti per montare a cavallo. L'espressione ha un corrispondente in inglese ("stirrup-cup") e in francese ("coup de l'étrier").

staffa ( approfondimento) f sing (pl.: staffe)

(cavalcare) ognuno dei due ferri arcuati a base appiattita, sospesi ai fianchi della sella, utilizzati come appoggio per montare a cavallo (biologia) (anatomia) (fisiologia) (medicina) piccolo osso pari e simmetrico contenuto all'interno dell'orecchio medio, col compito di trasmettere le vibrazioni prodotte dalle onde sonore e trasportate dalla catena degli ossicini dell'udito all'orecchio interno (architettura) (edilizia) (tecnologia) (ingegneria) ciascuna delle barre metalliche formanti l'armatura di una struttura in cemento armato

Sillabazione

stàf | fa

Pronuncia

IPA: /'staffa/

Etimologia / Derivazione

dal longobardo *stapfo ‘predellino’; cfr. tedesco Stapfe ‘pedata, impronta del piede’.

Parole derivate

staffale, staffare, staffetta, staffiere, scacciastaffa

Iperonimi