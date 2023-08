Lo fa la maestra ogni mattina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo fa la maestra ogni mattina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : APPELLO

Significato/Curiosita : Lo fa la maestra ogni mattina

Sentì libera, libera da ogni cosa. essa comprese inoltre con la massima chiarezza che era avvenuto per l'appunto ciò che quel mattino le diceva il suo presentimento... Contengono il titolo. appello – mezzo d'impugnazione appello appello (ordinamento civile italiano) appello (ordinamento penale italiano) appello (ordinamento amministrativo... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 8 agosto 2023

