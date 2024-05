La Soluzione ♚ La lingua nazionale del Madagascar La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : MALGASCIO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. MALGASCIO

Significato della soluzione per: La lingua nazionale del madagascar Il Madagascar (AFI: /madaga'skar/; in malgascio Madagasikara, [ma.da.ga.si.ka.ra]), ufficialmente Repubblica del Madagascar (in malgascio Repoblikan'i Madagasikara, [repu'blikan madagas'kar]), è uno Stato insulare situato nell'oceano indiano, al largo della costa orientale dell'Africa di fronte al Mozambico. L'isola principale, anch'essa chiamata Madagascar, è la quarta più grande al mondo. Ospita il 5% delle specie animali e vegetali del mondo, l'80% delle quali sono endemiche del Madagascar. Italiano: Aggettivo: malgascio m sing . (geografia) del Madagascar. Sostantivo: malgascio m sing . abitante od originario del Madagascar. Sostantivo: malgascio m sing . (linguistica) lingua parlata nel Madagascar. Sillabazione: mal | gà | scio. Pronuncia: IPA: /mal'gao/ . Etimologia / Derivazione: dal francese malgache e dall'inglese malagash . Parole derivate: malgasside. Iperonimi: africano.

Altre Definizioni con malgascio; lingua; nazionale; madagascar;