La Soluzione ♚ La Lindsey ex sciatrice USA La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : VONN .

Significato della soluzione per: La lindsey ex sciatrice usa Lindsey Caroline Vonn, nata Kildow (Saint Paul, 18 ottobre 1984), è un'ex sciatrice alpina statunitense. Sciatrice polivalente, è stata l'atleta di punta della nazionale statunitense degli anni 2000 e 2010. Nel suo palmarès vanta, tra l'altro, un oro olimpico, due ori iridati, quattro Coppe del Mondo generali e sedici di specialità; con 82 successi è la seconda sciatrice più vincente della storia dello sci alpino, dietro alla sola Mikaela Shiffrin, e tra i pochi atleti ad avere vinto almeno una gara di Coppa del Mondo in ognuna delle specialità della disciplina.

