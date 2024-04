La Soluzione ♚ Maze sciatrice slovena La definizione e la soluzione di 4 lettere: Maze sciatrice slovena. TINA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Maze sciatrice slovena: Klementina maze detta tina (slovenj gradec, 2 maggio 1983) è un'ex sciatrice alpina slovena. campionessa olimpica nella discesa libera e nello slalom gigante... Tina Turner, pseudonimo di Anna Mae Bullock (Brownsville, 26 novembre 1939 – Küsnacht, 24 maggio 2023), è stata una cantante statunitense naturalizzata svizzera, tra le più famose e acclamate interpreti femminili della musica rock. Con una carriera lunga più di mezzo secolo, che va dagli anni sessanta agli anni duemila, è stata definita "la regina del rock 'n roll". Nel 1991 è stata inserita assieme all'ex marito Ike Turner nella Rock and Roll ... Altre Definizioni con tina; maze; sciatrice; slovena; Sportelletto; L ha sciolta il loquace; Una pietanza di pollo; Maze ex campionessa slovena di sci; La Maze ex sciatrice slovena; Kostner ex sciatrice;

La risposta a Maze sciatrice slovena

TINA

T

I

N

A

Lae verificata di 4 lettere per risolvere 'Maze sciatrice slovena' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.