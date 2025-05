La soluzione di 4 lettere per la definizione 'A cioè a piene mani' è 'Iosa' . Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IOSA

Non fermarti alla soluzione! Conosci Iosa più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Iosa.

A cioè a piene mani è un'espressione che indica un'abbondanza o una generosità nelle azioni o nei doni. La parola iosa deriva dall'italiano gioiosa e si riferisce a una persona o una situazione caratterizzata da felicità e contentezza, rappresentando quindi un atteggiamento positivo e generoso.

Stai cercando la risposta alla definizione "A cioè a piene mani"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

I Imola

O Otranto

S Savona

A Ancona

