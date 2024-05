La Soluzione ♚ Impegna i pesisti La soluzione di 12 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : SOLLEVAMENTO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. SOLLEVAMENTO

Significato della soluzione per: Impegna i pesisti Il sollevamento pesi o pesistica è una disciplina atletica nella quale gli atleti tentano di sollevare dei bilancieri caricati con dei dischi tramite due movimenti: lo strappo e lo slancio. Italiano: Sostantivo: sollevamento m sing (pl.: sollevamenti) . (fisica) (meccanica) movimento di qualcuno o qualcosa verso l'alto. Sillabazione: sol | le | va | mèn | to. Pronuncia: IPA: /solleva'mento . Etimologia / Derivazione: deriva da sollevare . Sinonimi: innalzamento, elevazione, spostamento in alto, erezione. (geologia) corrugamento. Contrari: abbassamento, schiacciamento, sprofondamento.

