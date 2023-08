Impegna i pesisti in gara - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Impegna i pesisti in gara. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : SOLLEVAMENTO

Significato/Curiosita : Impegna i pesisti in gara

Donato telesca (potenza, 5 febbraio 1999) è un pesista italiano pluricampione mondiale juniores, campione europeo senior, detentore del record europeo... Internazionale sollevamento pesi (international weightlifting federation, iwf), con sede a budapest, fondata nel 1905. in ogni specialità, per un sollevamento corretto... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Impegna i pesisti in gara : impegna; pesisti; gara; Ottenuta impegna ndosi molto; impegna le modelle; impegna to con un patto d onore a parole; impegna gli alpini; impegna le top model; Attrezzo per la pesisti ca; Attrezzi per la pesisti ca; gara ntito senza ruggini; La Vergara del TG; Dà il via alla gara sparando in aria Ing; Principio di gara nzia; Cosi è un cavallo pronto per una gara di galoppo;

