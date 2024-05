La Soluzione ♚ I guardiani che dormono di giorno La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : NOTTURNI . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. NOTTURNI

Significato della soluzione per: I guardiani che dormono di giorno Il notturno (in francese nocturne; in tedesco anche Nachtstück) è una composizione musicale evocativa della notte o comunque d'ispirazione notturna. Pezzo caratteristico, ha carattere generalmente calmo, meditativo e lirico, spesso patetico; non sono escluse tuttavia, specie in alcuni degli autori più rappresentativi come Chopin, punte di drammaticità e inquietudine. Il notturno è tipico della sensibilità romantica, e richiama l'atmosfera naturale e gli stati d'animo legati alla notte, definendo un preciso clima espressivo musicale a cui possono ricondursi anche composizioni (sia anteriori sia contemporanee) non strettamente concepite come notturni. Italiano: Aggettivo, forma flessa: notturni m pl . plurale di notturno. Sostantivo, forma flessa: notturni m pl . plurale di notturno. Sillabazione: not | tùr | ni. Etimologia / Derivazione: vedi notturno .

