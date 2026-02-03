Vigilano al buio

La soluzione di 17 lettere per la definizione 'Vigilano al buio' è 'Guardiani Notturni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GUARDIANI NOTTURNI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Vigilano al buio" corrisponde a una soluzione formata da 17 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vigilano al buio". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Guardiani Notturni? I guardiani notturni sono figure che sorvegliano e proteggono durante le ore di buio, garantendo sicurezza e ordine. La loro presenza rassicura chi si trova nell'oscurità, prevenendo eventuali pericoli o intrusioni indesiderate. Sono spesso associati a castelli, musei o strutture strategiche, dove la loro vigilanza è fondamentale per mantenere tutto sotto controllo durante le ore notturne.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Vigilano al buio" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vigilano al buio" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 17 lettere della soluzione Guardiani Notturni:

G Genova U Udine A Ancona R Roma D Domodossola I Imola A Ancona N Napoli I Imola N Napoli O Otranto T Torino T Torino U Udine R Roma N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vigilano al buio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

