La Soluzione ♚ Gas che si respira La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : OSSIGENO .

Significato della soluzione per: Gas che si respira L'ossigeno è un elemento chimico con numero atomico 8 (simbolo O), il primo del gruppo 16 del sistema periodico, facente parte del blocco p. È un elemento non metallico altamente reattivo (ossidante) che forma facilmente ossidi e altri composti con la maggior parte degli elementi. Per massa, è il terzo elemento più abbondante dell'universo dopo l'idrogeno e l'elio. Il suo isotopo più abbondante più stabile ha numero di massa 16. Italiano: Sostantivo: ossigeno ( approfondimento) m sing . (chimica) elemento chimico gassoso, incolore, facente parte del gruppo dei non metalli, avente numero atomico 8, peso atomico 15,9994 e simbolo chimico O l'atomo di ossigeno ha otto protoni nel nucleo e otto elettroni al di fuori di esso.. Voce verbale: ossigeno . prima persona singolare dell'indicativo presente di ossigenare. Sillabazione: os | sì | ge | no.

