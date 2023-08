Si occupa di gas naturale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si occupa di gas naturale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SNAM

Significato/Curiosità : Si occupa di gas naturale

Snam è una società italiana che si occupa di gas naturale e opera nell'industria dell'energia. Fondata nel 1941, Snam è specializzata nella trasmissione, stoccaggio e distribuzione di gas naturale. La società gestisce una vasta rete di gasdotti in Italia e svolge un ruolo chiave nel garantire l'approvvigionamento di gas naturale nel paese. Snam si impegna anche nella promozione di soluzioni sostenibili per l'energia, investendo in infrastrutture a bassa emissione di carbonio e contribuendo alla transizione verso una maggiore sostenibilità ambientale. Grazie alla sua esperienza e alla sua presenza sul mercato, Snam svolge un ruolo cruciale nel settore del gas naturale, fornendo energia affidabile e contribuendo alla sicurezza energetica dell'Italia.

