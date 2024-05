La Soluzione ♚ Era bianco per Valentino La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : SPINO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. SPINO

Significato della soluzione per: Era bianco per valentino Spino – personaggio della serie Pokémon Spino d'Adda – comune italiano in provincia di Cremona Spino al Brembo – frazione di Zogno (BG) Spino cervino – pianta arborea, appartenente alla famiglia delle Ramnacee, originaria dell'Europa e dell'Asia Spino di Giuda – pianta della famiglia delle Fabaceae, originaria dell'America settentrionale, introdotta in Europa nel XVIII secolo Spino santo – pianta appartenente alla famiglia delle Fabaceae, endemica della Sicilia Italiano: Voce verbale: spino . prima persona singolare dell'indicativo presente di spinare. Etimologia / Derivazione: vedi spinare .

