La Soluzione ♚ Dotata di un incurvatura sporgente verso l alto La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : CONCAVA . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. CONCAVA

Significato della soluzione per: Dotata di un incurvatura sporgente verso l alto In matematica, una funzione f ( x ) {\displaystyle f(x)} a valori reali definita su un intervallo si dice concava se il segmento che congiunge due qualsiasi punti del suo grafico si trova al di sotto del grafico stesso. Per esempio, sono funzioni concave la funzione logaritmica f ( x ) = log ( x ) {\displaystyle f(x)=\log(x)} o l'opposto della funzione quadratica f ( x ) = - x 2 {\displaystyle f(x)=-x^{2}} . Italiano: Aggettivo, forma flessa: concava f sing . femminile di concavo. Sillabazione: còn | ca | va. Etimologia / Derivazione: vedi concavo. Sinonimi: cava, incavata, scavata, rientrante, vuota. (araldica) curva rovesciata. Contrari: convessa, sporgente.

Altre Definizioni con concava; dotata; incurvatura; sporgente; verso; alto;