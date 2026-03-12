Balcone sporgente chiuso da vetrate

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Balcone sporgente chiuso da vetrate' è 'Bow Window'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BOW WINDOW

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Balcone sporgente chiuso da vetrate" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Balcone sporgente chiuso da vetrate". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Bow Window? Una bow window è un elemento architettonico che si caratterizza per essere un balcone sporgente, spesso chiuso da vetrate. Questa struttura permette di ampliare gli spazi interni di una stanza, offrendo una vista panoramica e una maggiore luminosità. La sua forma curva e le vetrate che la circondano contribuiscono a creare un ambiente accogliente e luminoso. La presenza di una bow window valorizza l’estetica dell’edificio, integrandosi armoniosamente con l’architettura circostante.

In presenza della definizione "Balcone sporgente chiuso da vetrate", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Balcone sporgente chiuso da vetrate" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Bow Window:

B Bologna O Otranto W Washington W Washington I Imola N Napoli D Domodossola O Otranto W Washington

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Balcone sporgente chiuso da vetrate" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

