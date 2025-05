Si puntano verso l alto nei cruciverba: la soluzione è Batterie Contraeree

BATTERIE CONTRAEREE

Curiosità e Significato di "Batterie Contraeree"

Perché la soluzione è Batterie Contraeree? Si puntano verso l'alto si riferisce a batterie contraeree, dispositivi progettati per intercettare e abbattere aerei nemici. Queste strutture, spesso installate in posizioni strategiche, utilizzano missili o proiettili per proteggere territori e obiettivi sensibili da attacchi aerei. La loro funzione è cruciale per garantire la sicurezza nazionale, specialmente in contesti di conflitto.

Come si scrive la soluzione Batterie Contraeree

B Bologna

A Ancona

T Torino

T Torino

E Empoli

R Roma

I Imola

E Empoli

C Como

O Otranto

N Napoli

T Torino

R Roma

A Ancona

E Empoli

R Roma

E Empoli

E Empoli

