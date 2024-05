La Soluzione ♚ Si dice fissando la scadenza La soluzione di 3 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : TRA . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. TRA

Significato della soluzione per: Si dice fissando la scadenza Italiano: Preposizione: tra . in mezzo a Tra Ginevra e il Gran Sasso c'è un tunnel.. indica la distanza tra due luoghi Tra Ginevra e il Gran Sasso ci sono più di settecento chilometri.. indica una relazione C'è un accordo tra Italia e Svizzera per la libera circolazione dei neutrini.. indica un periodo di tempo Tra le due e le quattro mi faceva male la pancia dal troppo ridere.. indica quanto tempo succederà qualcosa Si voterà, al massimo, tra qualche mese.

