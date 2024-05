La Soluzione ♚ Costituì un ducato medievale polacco La soluzione di 10 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : ALTA SLESIA . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. ALTASLESIA

Significato della soluzione per: Costitui un ducato medievale polacco L'Alta Slesia (in slesiano: Gorny Slonsk; in polacco: Górny Slask; in ceco: Horní Slezsko; in tedesco: Oberschlesien; in tedesco slesiano: Oberschläsing; in latino: Silesia Superior) è la parte sudorientale della regione storica e geografica della Slesia, situata odiernamente per lo più in Polonia e in piccola parte nella Repubblica Ceca. Dal IX secolo, l'Alta Slesia ha fatto parte (in ordine cronologico) della Grande Moravia, del ducato di Boemia, del Regno di Polonia dei Piasti, ancora delle terre della corona boema e del Sacro Romano Impero, nonché della monarchia asburgica dal 1526.

