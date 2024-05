La Soluzione ♚ Si contrappone alla discesa La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : SALITA . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. SALITA

Significato della soluzione per: Si contrappone alla discesa La definizione popolare di salita in discesa indica un'illusione ottica che avviene su alcune strade in pendenza, cioè lungo un tratto inclinato, per la quale l'influenza dell'attrazione gravitazionale sembrerebbe paradossalmente invertirsi. Italiano: Aggettivo, forma flessa: salita f sing . femminile di salito. Sostantivo: salita f sing (pl.: salite) . conformazione di una strada o di un percorso che rende necessario compiere un movimento verso l'alto Che salita faticosa!.. (per estensione) aumento Abbiamo un grafico in salita... (senso figurato) percorrere la vita con coraggio. Voce verbale: salita . participio passato femminile singolare di salire secondo la tradizione cristiana la Madonna è salita al Cielo.

