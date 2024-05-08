Si contrappone all alfa

Sara Verdi | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si contrappone all alfa' è 'Omega'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OMEGA

Perchè la soluzione è Omega? Omega è la lettera che si trova alla fine dell'alfabeto greco, spesso usata per indicare qualcosa di ultimo o conclusivo. In contrapposizione all'alfa, rappresenta l'inizio, mentre omega suggella la fine di un ciclo o di un pensiero. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Si contrappone all alfa nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Omega

La soluzione associata alla definizione "Si contrappone all alfa" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Omega'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Si contrappone all alfa
  • Risposta: OMEGA
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: O____
  • Inizia con: O
  • Finisce con: A

Le 5 lettere della soluzione

O Otranto
M Milano
E Empoli
G Genova
A Ancona

La soluzione 'Omega' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si contrappone all alfa". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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