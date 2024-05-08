Si contrappone all alfa
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si contrappone all alfa' è 'Omega'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: OMEGA
Perchè la soluzione è Omega? Omega è la lettera che si trova alla fine dell'alfabeto greco, spesso usata per indicare qualcosa di ultimo o conclusivo. In contrapposizione all'alfa, rappresenta l'inizio, mentre omega suggella la fine di un ciclo o di un pensiero. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Si contrappone all alfa nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Omega
La soluzione associata alla definizione "Si contrappone all alfa" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Omega'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Si contrappone all alfa
- Risposta: OMEGA
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: O____
- Inizia con: O
- Finisce con: A
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Omega' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si contrappone all alfa". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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