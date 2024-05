La Soluzione ♚ Il P I di un classico serial La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : MAGNUM . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. MAGNUM

Significato della soluzione per: Il p i di un classico serial La .44 Magnum è una cartuccia per arma corta prodotta da Smith & Wesson negli U.S.A. a partire dal 1955. Realizzata con il contributo di Elmer Keith, è stata considerata per molto tempo la più potente cartuccia realizzata per arma corta. Italiano: Sostantivo: magnum . bottiglia di vino (solitamente champagne) di capacità pari ad 1,5 litri.. calibro di pistola più grande di quello a cartuccia.. petardo a sfregamento contenente polvere pirica ed avente ad una delle sue estremità un nucleo di zolfo.. Etimologia / Derivazione: Dal latino magnum, nominativo singolare neutro, vocativo singolare neutro ed accusativo singolare maschile e neutro dell'aggettivo magnus, "grande" .

Altre Definizioni con magnum; classico; serial;