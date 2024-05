La Soluzione ♚ Caratteristico singolare La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : TIPICO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. TIPICO

Significato della soluzione per: Caratteristico singolare Gli antipsicotici tipici, chiamati anche antipsicotici di prima generazione, sono una classe di antipsicotici sviluppati a partire dal 1950 ed utilizzati per la cura di patologie psichiatriche. Antipsicotici tipici possono anche essere usati per il trattamento di mania acuta, agitazione e altre condizioni. I primi antipsicotici tipici ad essere utilizzati in medicina furono le fenotiazine, come la clorpromazina che fu scoperta per caso. Italiano: Aggettivo: tipico m sing . Sillabazione: tì | pi | co. Pronuncia: IPA: /'tipiko/ . Etimologia / Derivazione: dal latino tardo typicus ( dal greco tp), derivazione di typus cioè "tipo" . Sinonimi: caratteristico, distintivo, esclusivo, normale, particolare, peculiare, proprio, singolare, specifico,. speciale. esemplare, classico, emblematico, paradigmatico. Contrari: anormale, atipico, comune, generale generico, standardizzato, standard,.

