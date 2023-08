Loro al singolare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Loro al singolare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : EGLI

Significato/Curiosita : Loro al singolare

In carriera ha vinto due titoli atp in singolare e due in doppio. in singolare ha inoltre raggiunto la finale al monte carlo masters 2019, ha vinto diversi... Contengono il titolo. alphons egli – politico svizzero andy egli – allenatore di calcio ed ex calciatore svizzero paul egli – ciclista su strada e ciclocrossista... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Loro al singolare : loro; singolare; I romanzieri sperano che lo siano le loro opere; Gli scuotimenti a cui sono sottoposti i rimedi omeopatici durante la loro preparazione; Difetto visivo che tende a rimpicciolire gli oggetti rispetto alle loro reali dimensioni; Musei a loro dedicati si trovano a Ledro e Fiavè; Come coloro che si sono cambiati i connotati; Diviso in due elementi a loro volta unitari; Noi al singolare ; Numero singolare ; Al singolare diventa al; Nos al singolare ; Un suonatore singolare ;

Cerca altre Definizioni