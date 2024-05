La Soluzione ♚ Ben sicura La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : CERTA . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. CERTA

Significato della soluzione per: Ben sicura Quella certa età (That Certain Age) – film del 1938 diretto da Edward Ludwig Quella certa età (Le Blé en herbe) – film del 1954 diretto da Claude Autant-Lara Italiano: Aggettivo, forma flessa: certa f sing . femminile di certo. Sillabazione: cèr | ta. Etimologia / Derivazione: deriva da certo . Sinonimi: (di prova, notizia) sicura, assodata, indubitabile, garantita, indiscussa, indubbia, inequivocabile, indiscutibile, inconfutabile, incontestabile, incontrastata. evidente, esplicita, lampante, manifesta, chiara, concreta, vera, reale. (di persona) persuasa, convinta, sicura.

