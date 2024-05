La Soluzione ♚ L arrivato meno importante La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : ULTIMO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. ULTIMO

Significato della soluzione per: L arrivato meno importante Italiano: Aggettivo: ultimo m sing . che è alla fine in una serie di elementi l'ultimo giorno della settimana.. Sostantivo: ultimo m sing (pl.: ultimi) . colui o colei che è preceduto da tutti l'ultimo chiuda la porta.. Sillabazione: ùl | ti | mo. Pronuncia: IPA: /'ultimo/ . Etimologia / Derivazione: dal latino ultimus,( superlativo derivato da ultra che significa "oltre") . Sinonimi: (in una classifica, una graduatoria) finale, terminale, conclusivo, definitivo, estremo.

