ULTIMO

Curiosità e Significato di Ultimo

Approfondisci la parola di 6 lettere Ultimo: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Ultimo? Ultimo indica chi si trova alla fine di una sequenza o di un ordine, come l’ultimo in una fila o in una lista. Spesso si usa anche per descrivere qualcosa che conclude o chiude un insieme. La parola suggerisce quindi una posizione finale, senza nessuno dietro o successivo. È un termine che trasmette l’idea di conclusione e di assenza di altri alle spalle.

Come si scrive la soluzione Ultimo

Se ti sei imbattuto nella definizione "Non ha nessuno dietro di sé", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

U Udine

L Livorno

T Torino

I Imola

M Milano

O Otranto

