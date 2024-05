La Soluzione ♚ Un arnese per demolire La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : PICCONE . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. PICCONE

Significato della soluzione per: Un arnese per demolire Il piccone è un arnese manuale, generalmente a forma di T, utilizzato per fare leva o spezzare i terreni duri e le rocce; è destinato principalmente ai lavori agricoli, ai lavori di sterro o all'estrazione nelle miniere. Nelle fortificazioni, il piccone era uno strumento fondamentale per attaccare e difendere le roccaforti. Italiano: Sostantivo: piccone ( approfondimento) m sing (pl.: picconi) . definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. (araldica) strumento con una testa metallica a due punte sorretta da un lungo manico, utilizzato per rompere il terreno o macigni. Sillabazione: pic | có | ne. Etimologia / Derivazione: derivazione di picco . Proverbi e modi di dire: dare il primo colpo di piccone.

