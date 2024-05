La Soluzione ♚ Il tipico carro del West La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : CONESTOGA . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. CONESTOGA

Significato della soluzione per: Il tipico carro del west Il Conestoga è una vettura a trazione animale, che, insieme al modello Prairie Schooner rappresenta un'icona dell'espansione verso l'ovest degli Stati Uniti d'America durante la fine del XVIII secolo e per tutto il XIX secolo. Prende il nome dalla Conestoga Valley, in Pennsylvania. Una versione più piccola, molto simile, che prese il nome di Prairie Schooner venne adoperata principalmente dai coloni che intraprendevano il viaggio lungo le vie settentrionali del paese.

