La Soluzione ♚ Fucile a canne mozze senza calcio La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : LUPARA .

Significato della soluzione per: Fucile a canne mozze senza calcio Lupara bianca è una locuzione di origine giornalistica utilizzata in Italia per indicare un omicidio di mafia che prevede l'occultamento del corpo di una persona assassinata. Fa riferimento alla lupara in quanto arma da fuoco tradizionalmente associata ad organizzazioni criminali di stampo mafioso. Viene in particolare utilizzato per indicare tale modalità di eliminazione da parte di Cosa Nostra.

